Співачка Настя Каменських показала, як її привітали з днем 8-го березня

Як передає Politeka.net, відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Доброго ранку всім, дивіться, який букет подарував мені мій Льошечка, солоденький", - поділилася Каменських.

Олексій був не єдиним, хто з самого ранку вирішив зробити приємно Насті. До привітань приєднався і Юрій Горбунов.

"І спасибі велике за привітання Юрочці", - зазначила Каменських, показавши букет, дуже схожий на подарунок від коханого.

Варто відзначити, що Олексій Потапенко став хрещеним маленького Івана, сина Горбунова і Осадчої. Зоряні пари якомусь роді вони поріднилися, і часто ходять один до одного в гості, оскільки живуть поруч.

Нагадаємо, що Каменських з грайливими хвостиками перевтілилася в дівчинку-підлітка:»навесні повіяло...".

А ще Politeka писала, що пустотлива Каменських у вузьких шортах максимально розставила ніжки: "Потапу аби...".

Також Politeka повідомляла, що Каменських здивувала спільним відео із зіркою" Скаженого весілля 3 "Анною Трінчер:"дівчатка рулять".