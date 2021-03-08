Співачка Настя Каменських показала, як її привітали з днем 8-го березня

Як передає Politeka.net, відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Доброго ранку всім, дивіться, який букет подарував мені мій Льошечка, солоденький", - поділилася Каменських.

Олексій був не єдиним, хто з самого ранку вирішив зробити приємно Насті. До привітань приєднався і Юрій Горбунов.

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"І спасибі велике за привітання Юрочці", - зазначила Каменських, показавши букет, дуже схожий на подарунок від коханого.

Варто відзначити, що Олексій Потапенко став хрещеним маленького Івана, сина Горбунова і Осадчої. Зоряні пари якомусь роді вони поріднилися, і часто ходять один до одного в гості, оскільки живуть поруч.

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