Співачка Настя Каменських показала, як її привітали з днем 8-го березня
Як передає Politeka.net, відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Доброго ранку всім, дивіться, який букет подарував мені мій Льошечка, солоденький", - поділилася Каменських.
Олексій був не єдиним, хто з самого ранку вирішив зробити приємно Насті. До привітань приєднався і Юрій Горбунов.
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"І спасибі велике за привітання Юрочці", - зазначила Каменських, показавши букет, дуже схожий на подарунок від коханого.
Варто відзначити, що Олексій Потапенко став хрещеним маленького Івана, сина Горбунова і Осадчої. Зоряні пари якомусь роді вони поріднилися, і часто ходять один до одного в гості, оскільки живуть поруч.
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