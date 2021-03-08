Відомий співак Віктор Павлік поруч зі своєю вагітною дружиною Катериною Репяховою вирішив привітати українок з 8 березня, але щось пішло не так

Відповідне відео з'явилося в сторіс на сторінці 26-річної дружини артиста, передає Politeka.net.

Так, в ліфті подружжя вирішило записати привітання. Катерина знімала, а Павлик говорив текст, не зводячи при цьому очей з телефону дружини.

"Вітаю всіх жінок зі святом 8 березня, бажаю щастя, здоров'я...", - але раптово він перервав своє привітання.

"Алік писав тобі?» - запитав співак.

"Алік? Ні", - відповіла Репяхова.

При цьому подружжя вийшло з ліфта, так і не закінчивши привітання.

Відзначити, минулого року 54-річний український артист Віктор Павлік взяв у дружини молоду асистентку Катерину Репяхову, яка згодом стала його концертним директором. Павлик закрутив роман з дівчиною, ще будучи одруженим на Ларисі Созаєвої, яка подарувала йому трьох дітей.

Як зізналася Репяхова, літній артист повністю довірив їй своє життя.

Катерина, незважаючи на вагітність, не збирається кидати роботу. Нещодавно дівчина повідомила, їм з чоловіком чекає насичений місяць гастролей.

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