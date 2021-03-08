Подружжя вже виховує двох дівчаток

Стала відома стать третьої дитини відомого ведучого Анатолія Анатоліча

Як передає Politeka.net, про це розповів телеведучий Володимир Остапчук на своїй сторінці в Instagram.

Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Яцечко) зараз працює ведучим ранкового шоу на телеканалі"Україна". Крім того, продовжує вести різні заходи і розвиває власний YouTube-канал, де публікує інтерв'ю з відомими людьми.

Анатолій Анатоліч і його дружина Юлія в шлюбі з 2010 року. Подружжя виховує двох дочок-9 річну Алісу і семирічну Лоліту.

Зараз пара чекає третю дитину.

Під час чергового ефіру телеведучому Володимиру Остапчуку вдалося дізнатися стать малюка.

"Щойно в прямому ефірі "Ранку з Україною" дізналися, хто ж буде третьою дитиною. Це буде хлопчик!",- поділився Остапчук.

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