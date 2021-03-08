Популярна ведуча Ольга Фреймут з пишним букетом троянд, оголивши плечі, привітала всіх з весною

Як повідомляє Politeka.net, в української ведучої і письменниці Ольги Фреймут армія шанувальників, які стежать за творчістю елегантної і впевненої в собі жінки. Вона затребувана в багатьох проектах, має люблячого чоловіка Володимира Локотко, (генеральний директор Нового каналу). Ольга є люблячою мамою трьох дітей.

Вона встигла випустити кілька книг, що відкривають нові грані нашої співвітчизниці. Надзвичайно талановита жінка написала, наприклад, «Де їсть і з ким спить Фреймут», «Школа пані Фреймут», а також «100 ідей, коли ґаджети відпочивають».

Шанувальники яскравою і ніжною Фреймут організовують фан-сторінки, де обмінюються інформацією і знімками кумира. Так, на одному з пабліків була розміщена незвичайна фотографія з красивою ведучою.

На фото Ольга позує в наряді зі спущеними рукавами. Сукня на знаменитості білого кольору в дрібний горошок. Фотографія зроблена на тлі зеленої пишної рослинності. Видно квітучі кущі і дерева.

Можна відзначити, що зірка програм «Інспектор Фреймут», «на ножах» і «Від пацанки до панянки» грайливо оголилася, показавши свої троянди, які Фреймут тримає в руках.

Волосся знаменитість залишила розпущеним, а на шию одягла кілька металевих прикрас. Все це додало вишуканий акцент письменниці.

"З весною нас", підписала кадр Фреймут

Передплатники пабліку зраділи щирим привітанням за участю свого кумира. Хтось радіє весні, хтось новій книзі Від Фреймут.

» З Весною " пише одна. « Олюня,зі Святом! Придбала Вашу книгу, я у захваті!» - зазначає інша фанатка.

Нагадавши, скандальну Фреймут бачили на кладовищі.

Як повідомляла Politeka, Фреймут розповіла з ким спить.

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