Співачка Таїсія Повалій здивувала новим образом

Як передає Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Повалій досить часто експериментує зі своєю зовнішністю, чим дивує своїх шанувальників. Справа доходить до того, що співачку часом просто не впізнати.

Пластичні хірурги відзначають, що Повалій зробила підтяжку повік і, можливо, підкоригувала нижню губу.

Фахівці підкреслюють, що трансформації співачки помітні, оскільки втрачається природність і вона виглядає не дуже натурально.

Цього разу співачка вирішила похвалитися перед шанувальниками своїм новим вбранням, але нарвалася на критику.

У коментарях під постом українці як захоплювалися, так і засуджували зовнішність і образ Повалій.



"Мила, що за наряд. Тобі не йде. У тебе завжди такі шикарні вбрання", "Криза старечого віку", "ви стібаєтеся, де Ви таких балахонів накутали на себе, Хелоуін ще не скоро", "ви прекрасні у всіх нарядах, але в цьому - начебто, вагітна. Зі святом Вас і маму!",- писали в коментарях під постом співачки.

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