Відома учасниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала сльози та розпухлі губи на підлогу обличчя, найгірший 8 березня в житті
Як передає Politeka.net, відома блогерка і гімнастка Даша Ульянова, яка стала популярною завдяки участі в проєкті "Холостяк" в сторіс Інтаграм розмістила кілька відео про те, яким був її день 8 березня минулого року.
Дівчина показала, як ридала дні й ночі безперервно, думаючи, що це найгірший 8 березня в її житті, і гірше вже не буває.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Зірка "1+1" Лідія Таран поділилася сумним одкровенням, хто б міг подумати: "У моїй родині ніколи..."
Ведучий "Холостячки" Решетник з гордістю показав струнку дружину і трьох синів: "Всі такі красиві!"
Пішла з життя легендарна актриса-красуня, на її фільмах виросли покоління: "Її буде дуже не вистачати всім"
56-річна Повалій вилила душу після переїзду в Росію, боялася жити: "Не бачила майбутнього"
Тепер, розміщуючи ці архівні сторіс, Даша зізнається, що дивиться на свої страждання дивуючись, і розуміючи, що це був лише гіркий досвід, який дав їй сили та розуміння того, що "завжди буває рік потому".
У Сторіс Даша розмістила кілька історій депресійних днів в день 8 Березня і після, проведених на самоті, самобичування, звинуваченнях себе самої у своїй неспроможності. Вона каже що плакала весь вечір безперервно, і навіть більше.
"Все нам дається для досвіду і завжди є рік по тому, у будь-якій ситуації. Так дівчатка, любіть себе в першу чергу", - заявила дівчина. Вона поділилася також прекрасними пейзажами та видами з курортного готелю.
Власним досвідом показуючи, що всьому свій час, і вірити та любити себе – це найкраще, що може зробити кожна дівчина.
Нагадаємо, "холостяк" Макс Михайлюк, який вибрав Дашу на проєкті, після фіналу проєкту, зізнався, що у нього були інтимні стосунки з суперницею Даші, гімнастка не змогла пробачити Максові, і кинула його.
Після того, як Макс знайшов собі нову дівчину і тепер очікує дитину, блогерка побажала щастя парі. Схоже, що досвід, який пережила Даша, справді навчив дівчину відпускати і таким самим чином загоювати давні рани.
Нагадаємо, що Ульянова з "Холостяка" прогнулася, показуючи красу в піднятій сукні
Як повідомляла Politeka, Ульянова з "Холостяка" зігнулася біля стіни і подражнила пікантною позою
Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" без ліфчика відкрила піджак і змусила собою захоплюватися: "Ну тут взагалі…»