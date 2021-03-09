Відома учасниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала сльози та розпухлі губи на підлогу обличчя, найгірший 8 березня в житті

Як передає Politeka.net, відома блогерка і гімнастка Даша Ульянова, яка стала популярною завдяки участі в проєкті "Холостяк" в сторіс Інтаграм розмістила кілька відео про те, яким був її день 8 березня минулого року.

Дівчина показала, як ридала дні й ночі безперервно, думаючи, що це найгірший 8 березня в її житті, і гірше вже не буває.

Тепер, розміщуючи ці архівні сторіс, Даша зізнається, що дивиться на свої страждання дивуючись, і розуміючи, що це був лише гіркий досвід, який дав їй сили та розуміння того, що "завжди буває рік потому".

У Сторіс Даша розмістила кілька історій депресійних днів в день 8 Березня і після, проведених на самоті, самобичування, звинуваченнях себе самої у своїй неспроможності. Вона каже що плакала весь вечір безперервно, і навіть більше.

"Все нам дається для досвіду і завжди є рік по тому, у будь-якій ситуації. Так дівчатка, любіть себе в першу чергу", - заявила дівчина. Вона поділилася також прекрасними пейзажами та видами з курортного готелю.

Власним досвідом показуючи, що всьому свій час, і вірити та любити себе – це найкраще, що може зробити кожна дівчина.

Нагадаємо, "холостяк" Макс Михайлюк, який вибрав Дашу на проєкті, після фіналу проєкту, зізнався, що у нього були інтимні стосунки з суперницею Даші, гімнастка не змогла пробачити Максові, і кинула його.

Після того, як Макс знайшов собі нову дівчину і тепер очікує дитину, блогерка побажала щастя парі. Схоже, що досвід, який пережила Даша, справді навчив дівчину відпускати і таким самим чином загоювати давні рани.

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