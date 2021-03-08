Телеведуча Леся Нікітюк вирішила зізнатися, чому вона носить міні-спідниці

Про випадок, який цілком міг закінчитися трагічно, телеведуча розповіла в інтерв'ю "Новому каналу".

Важко уявити, що будь-хто в українському шоу-бізнесі крім Лесі може похвалитися такими ногами, але так було не завжди.

Під час її перебування на Соломонових островах Леся займалася дайвінгом, але стався страшний інцидент.



"Відпливаю на 30 метрів від човна, розвертаюся і бачу, як наш темношкірий гід блідне. Провідник кричить: "Don't move!"( не рухайся-прим. ред.). Не можна людині у воді говорити "Don't move" (посміхається)", - згадала телеведуча.

Як виявилося, її провідник помітив у воді крокодила.



"Я швидко починаю плисти до човна. Розумію, що якщо зараз мені ніхто не відкусить ноги, я більше не буду їх соромляться! Стану завжди ходити на підборах і в коротких спідницях. До того довго цього не робила, соромилася, адже вважала, що у мене дуже худі і довгі ноги", - зізналася Нікітюк.

На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, і з тих пір телеведуча радує шанувальників в соцмережах не тільки тонким почуттям гумором, але шикарними ніжками в міні-спідницях.

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