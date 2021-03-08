Давненько це було

Андрій Данилко вирішив згадати молодість, показав старий образ Вєрки Сердючки, особливо фанатів захопили колготи.

Як повідомляє Politeka.net популярний артист Андрій Данилко після багаторічної перерви став частіше з'являтися на екранах телевізорів. Його численні шанувальник радіють поверненню зірки на сцену.

Колись Андрій Данилко запам'ятався незвичайним чином провідниці Вєрки Сердючки, чиї монологи запам'ятовували не тільки жителі України, а й інших країн.

Яскравий зліт, численні гастролі, велика армія шанувальників і феєричний успіх, все це було в кар'єрі Вєрки Сердючки. Вона брала участь у програмі "СВ-шоу", виконала пісню на Євробачення.

Однак такий щільний графік став важким для Данилка. На деякий час він віддалився від фантів, які, виявляється, нудьгували за Вєркою Сердючкою.

На сторінці у соцмережі, яку не часто поповнюють нові матеріали, був опублікований знімок Вєрки Сердючки, зроблений в Полтаві в 1991 році. Андрій Данилко написав: "1991-й рік. Полтава. Перше кольорове фото...".

Тоді тільки починалася кар'єра талановитого молодого чоловіка з українського міста. Глядачі зможуть оцінити, як виглядав Андрій на зорі слави.

На ньому була знайома багатьом картата спідниця, фірмовий піджак і біла блуза, що підкреслює видатні чесноти Данилко.

В одній руці артист тримає квітку і Семафорний знак, а в іншій щось схоже на Залізний болт. Пікантною деталлю образу є теплі колготи, присутні складками на колінах.

Користувачі оцінили вигляд зірки. Вони також відчули ностальгію, коли побачили складки на колготах. Колготки взагалі не залишили байдужими багатьох.

"Колготи клас!",- захопилася прихильниця.

Нагадавши, Андрій Данилко не впізнав свою наречену.

Як повідомляла Politeka, Вєрка Сердючка показала нове амплуа.

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