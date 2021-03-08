Олександр Еллерт зізнався, що має трьох жінок, дорогих його серцю, фанати згодні з цим твердженням: "Золоті слова"

Як повідомляє Politeka.net, гуморист і учасник програми «Холостячка» Олександр Еллерта був обраний в якості єдиного претендента на руку і серце актриси Ксенії Мішиної. Відразу після проекту молоді люди стали жити разом, планувати спільне життя.

Фанати регулярно мають можливість розглядати знімки закоханих, зроблених в різних місцях. ДО РЕЧІ, Ксенія і її обранець навіть познайомили між собою своїх дітей від попередніх відносин.

Наприклад, дочка у Еллерта вже відносно велика дівчинка. Її звуть Еля, вона підліток. Батько проводить з нею свій вільний час, дарує подарунки.

Свій черговий пост гуморист присвятив святкуванню 8 березня. У невеликому відео він сідає в машину, простягає паперовий стаканчик з кавою комусь і починає свій монолог.

"Ну всі мужики, я вважаю, що треба йти здаватися. Вони люблять нас сильніше, по любому " - так починає свою промову Еллерт.

Після чого учасник Холостячки згадує три своїх найдорожчих жінки. "Відразу три мої жінки, вони люблять мене просто колосально. Їх любов сумарна, це взагалі вся любов у всьому Всесвіті "- розповів сценарист"Кварталу 95".

Далі йде перерахування улюблених. "Ось дивись, мамуля, Елюня, Ксюня. У них у зверненні до них скрізь присутній я " - повідомив обранець Ксенії Мішиної.

Підписники тепло зустріли зізнання Еллерта. "Душевно, Мерсі, Еллерт, так щиро," - відзначили фанати.

"Золоті слова" - написала одна з жінок передплатниць.

Нагадавши, Еллерта і Мішину освистали.

Як повідомляла Politeka, Олександр Еллерт показав сюрприз.

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