Андрій Рибак, який дійшов до півфіналу шоу "Холостячка", здивував заявою про свято 8 березня



Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"8 березня-повна маячня! Радуйте своїх жінок кожен день! Говоріть їм компліменти щоранку! Даруйте подарунки тоді, коли заманеться! Дивуйте їх і підтримуйте незалежно від дати в календарі! Всім гарного понеділка!",- повідомив Олександр у підписі до фото, на якому позував зі своєю дівчиною Аліною Смирновою.





Такі слова гумориста викликали ажіотаж серед його передплатників.

"Говорячи синонімічними слова: боротьба жінок за рівноправність – повна маячня". Що ж, дуже шкода, Андрію, що для Вас 8 березня всього лише привід подарувати щось своїй дівчині, абсолютно не замислюючись про витоки даного дня", "Єдиний нормальний пост за день прочитала", "Як по-справжньому сказано"," золоті слова", "Зовсім не маячня! Це свято, наприклад мені потрібен, щоб без докорів сумління лодирнічать і віддаватися улюбленим справам. Ніякого прибирання, прання, готування", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, що друзі Олександр Еллерт і Андрій Рибак боролися за серце актриси Ксенії Мішиної в проекті "Холостяка". Вибір артистки припав на Еллерта, але його друг також не залишився без коханої.

Через деякий час він розсекретив ім'я коханої. Нею виявилася українська модель Аліна Смирнова.

Нагадаємо, Андрій Рибак розповів все про"Холостячку".

Як повідомляла Politeka, Андрій Рибак розповів про вибух в авто.

Також Politeka писала, Андрій Рибак показав свою кохану.