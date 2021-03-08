Шоу "Голос країни" порадував відкриттям, співачка Ірина Шабан, яка потрапила в команду Олега Винника порадувала не тільки чудовим ніжним голосом

Як передає Politeka.net, на сторінці в Instagram шоу "Голос країни" Ірина Шабан з Івано-Франківська схожа на Ірину Федишин порадувала слухачів і суддів проекту. Олег Винник в останній момент вирішив дати дівчині шанс, і натиснув на червону кнопку.

"Вітаємо Ірину в команді Винника. В останні хвилини Олег все ж натиснув червону кнопку і дав можливість дівчині пройти далі", - сказано в повідомленні.

Користувачі стали коментувати новину, і скоро колонка коментарів поповнилася щирими вдячними словами подяки та захоплення. Вони відзначили, що Ірина дуже схожа на співачку Ірину Федишин, не тільки голосом, але і зовні.

Дівчина блондинка. Для виступу вона вибрала яскравий малиновий піджак і високі блискучі сріблясті ботфорти. Ірина заспівала пісню звий тезки Ірина Білик "Ома".

Слухачі написали:

"Дуже круто👏 👏 👏❤️", "Вау, без слів 😍 😍 😍 на найвищому рівні😍 😍 😍", "Молодець !!! Супер! ❤ ️ ❤ ️ ", "Я вже засмутилася, що ніхто не повернувся 😍", "Вітаємо! Пишаюся, що ви викладач моїх дітей! 😍 🔥 ❤ ️ ", "Всі думали що це Іра Федишин, але вона дуже схожа, клас😏", "круто заспівала молодець👏 👏 👏 👏", "Мурахи по тілу!", "Ніжно і зворушливо🔥❤️👏", "Дуже ніжний і красивий голос! Супер!", "❤️Тремтіння по тілу від виконання 😍", "Мені однією вона схожа на Ірину Федишин?".

Ірина також радісно прокоментувала повідомлення. Вона написала, що вдячна всім команді голосу і Олегу Виннику, що повірили в неї.

"😍 😍 😍, а ще вдячна за ваші класні Відгуки, ви ті, для кого я це роблю💗 💗 💗 💗", - написала дівчина.

Відомо, що новій учасниці 31 рік, вона у 2014 році брала участь в олосі, коли залишалося всього 1 місце у Вакарчука, але він не розвернувся.

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