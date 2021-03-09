24-річна учасниця шоу "Голос країни" зі Львова Катерина Гладій викликала справжній фурор своїм виступом

Дівчина зараз працює диспетчером з вантажоперевезень, але мріє співати на великій сцені. На проект Вона прийшла вже сьомий раз.

"Я приходила на "Голос країни" багато разів, це здається вже в сьомий раз, але кожен раз мені чогось не вистачало, щоб пройти далі. Сьогодні останній день сліпих прослуховувань і мені буде дуже важко розгорнути крісла тренерів, але я довго йшла до цього. Зараз я буду боротися", - сказала дівчина.

Катерина Гладій виконала пісню Ірини Білик" Ти мій " і розгорнула до себе крісла всіх тренерів, у яких ще залишилися місця, зокрема Олега Винника, MONATIK і DOROFEEVA. Була захоплена і Тіна Кароль. Приголомшливий голос!",- сказала олна, як тільки учасниця почала співати.

В результаті Катерина вибрала Дмитра, тим самим ставши його останньою учасницею і закривши команду.

Зазначимо, мережа буквально кипить після виступу Катерини на"Голосі країни".

«Просто прелесть!!! Дуже сподобалася", "Просто мурашки", "у мене мурашки від вашого голосу", "це напевно саме охрененное виконання в цьому сезоні для мене", "просто вау, до сліз і мурашок", "Краща просто 🔥 😳 шикарний голос", "Катенька, ну нарешті! Як же це було мурашечно! Спасибі за емоції, дівчинка улюблена!", "Божественно", - коментують її виконання захоплені глядачі.

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