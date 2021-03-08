Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, поділилася кадром з чоловіком
Артистка вирішила похвалитися сімейною ідилією з коханим чоловіком, пише Politeka.net. Світловолоса красуня вбралася в зелену мереживну сукню з хутром на рукавах.
Красиві зелені сережки блищали у вухах, а довгі локони акуратно лежали на плечі.
Зірка тримала в руках сумочку, вона посміхалася, відкинувшись назад, а в цей час її обіймав чоловік.
Фото вийшло просто яскравим і викликало лише теплі емоції.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Заспаний Віктор Павлик безглуздо привітав українок з 8 березня, кадри конфузу: "Тобі Алік написав?"
Після виступу Мішиної і Еллерта глядачі освистали шоу "Ліпсінк батл": "Зовсім деградація…"
Горе в родині найбагатшої співачки України, довела до сліз своїм прощанням: "Спасибі за 13 років..."
Тіна Кароль на тлі чуток про роман з Даном Баланом зробила несподівану заяву: "Є пара..."
"Милі жінки, дівчата, дівчатка, вітаю вас з найкрасивішим, ніжним святом весни! Дуже хочу, щоб кожна з нас стала найщасливішою на планеті!",- написала артистка.
"З весняним святом 8 березня 🌷", " Дякую, взаємно. Бажаю всім жінкам весни в душі. ❤ ️ ", "Супер! 👏Дякую! 😊З 8м Березня! 🌸 🌺Ніжності🌸! Любові! ❤️Щастя! ❤ ️ 😊 ", "Спасибі !👏 Вас також зі святом !!!
Ви неймовірна і така класна, будьте завжди на висоті💐", " 🌸 🌹 🌸 🌹вітаю з 8 березня 🌸 🌹 🌸 🌹 будьте щасливі🌸 🌹 🌸 🌹 🌸 🌹", " вітаю зі святом вас дорога Камалія, ваших принцес і вашу прекрасну мамулю!💐 💐 💐Бажаю міцної, щирої і чарівної любові, жіночого щастя і всього самого світлого і доброго!💖 💖 💖 ", "Ви така красива", " Вау !!! ❤ ️ 😍 😍 😍 яка гарна пара .... рада за вас любові вічної ❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, найбагатша співачка України втекла від коханого, було дуже страшно: «ночувала в кущах...».
Як повідомляла Politeka, Полякова після скандалу з Кароль і Камалією познущалася над Остапчуком: "на посаду нового коня".
Також Politeka писала, що найбагатша співачка України вразила знімком з дочками-близнючками і чоловіком: "щасливе сімейство".