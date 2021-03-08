Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, поділилася кадром з чоловіком

Артистка вирішила похвалитися сімейною ідилією з коханим чоловіком, пише Politeka.net. Світловолоса красуня вбралася в зелену мереживну сукню з хутром на рукавах.

Красиві зелені сережки блищали у вухах, а довгі локони акуратно лежали на плечі.

Зірка тримала в руках сумочку, вона посміхалася, відкинувшись назад, а в цей час її обіймав чоловік.

Фото вийшло просто яскравим і викликало лише теплі емоції.

"Милі жінки, дівчата, дівчатка, вітаю вас з найкрасивішим, ніжним святом весни! Дуже хочу, щоб кожна з нас стала найщасливішою на планеті!",- написала артистка.

"З весняним святом 8 березня 🌷", " Дякую, взаємно. Бажаю всім жінкам весни в душі. ❤ ️ ", "Супер! 👏Дякую! 😊З 8м Березня! 🌸 🌺Ніжності🌸! Любові! ❤️Щастя! ❤ ️ 😊 ", "Спасибі !👏 Вас також зі святом !!!

Ви неймовірна і така класна, будьте завжди на висоті💐", " 🌸 🌹 🌸 🌹вітаю з 8 березня 🌸 🌹 🌸 🌹 будьте щасливі🌸 🌹 🌸 🌹 🌸 🌹", " вітаю зі святом вас дорога Камалія, ваших принцес і вашу прекрасну мамулю!💐 💐 💐Бажаю міцної, щирої і чарівної любові, жіночого щастя і всього самого світлого і доброго!💖 💖 💖 ", "Ви така красива", " Вау !!! ❤ ️ 😍 😍 😍 яка гарна пара .... рада за вас любові вічної ❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, найбагатша співачка України втекла від коханого, було дуже страшно: «ночувала в кущах...».

Як повідомляла Politeka, Полякова після скандалу з Кароль і Камалією познущалася над Остапчуком: "на посаду нового коня".

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України вразила знімком з дочками-близнючками і чоловіком: "щасливе сімейство".