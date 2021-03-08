Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий привітав жінок з 8 березня
Як передає Politeka.net, своє звернення до прекрасної половини артист опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)
"Зі святом, красоточки", - коротко повідомив Євген у підписі до посту.
Але вже на самому відео Кошовий був більш балакучий.
"Дорогі жінки, нехай у вашому серці завжди буде весна. Завжди буде райдужна легкість і ніжність. Я не знаю як це, ви самі собі додумайте. З 8-м Березня, Нехай щастить вам і вибачте за все, що ми робимо протягом усього часу до і після восьмого березня. Музики вам в душі! З восьмим березня, з весною!", - звернувся Кошовий українською мовою.
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Шанувальники оцінили слова Кошового, а деякі здивувалися, що привітання було записано не російською мовою.
"А російською слабо привітати?", "Женечка, спасибі", "Я думала, Євген зараз нам Моцарта забабахає.... Спасибі!", "Жень, ти як завжди красень!",- писали в коментарях під відео
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