Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий привітав жінок з 8 березня

Як передає Politeka.net, своє звернення до прекрасної половини артист опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

"Зі святом, красоточки", - коротко повідомив Євген у підписі до посту.

Але вже на самому відео Кошовий був більш балакучий.

"Дорогі жінки, нехай у вашому серці завжди буде весна. Завжди буде райдужна легкість і ніжність. Я не знаю як це, ви самі собі додумайте. З 8-м Березня, Нехай щастить вам і вибачте за все, що ми робимо протягом усього часу до і після восьмого березня. Музики вам в душі! З восьмим березня, з весною!", - звернувся Кошовий українською мовою.

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Шанувальники оцінили слова Кошового, а деякі здивувалися, що привітання було записано не російською мовою.

"А російською слабо привітати?", "Женечка, спасибі", "Я думала, Євген зараз нам Моцарта забабахає.... Спасибі!", "Жень, ти як завжди красень!",- писали в коментарях під відео

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