Внучка відомої співачки, легенди радянської естради, української співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, яка навчається і живе в США, привітала всіх з 8 березня
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Соня привітала милих дам з днем 8 березня. Вона постала в короткій в'язаній сукні, спустивши куртку на плечі і засвітивши довгі ніжки.
Варто сказати. Що Соня одягла великі модні черевики, підкресливши свій практичний і рішучий образ. Волосся дівчина розпустила, і загадково посміхнулася.
"З Міжнародним жіночим днем, ви приголомшливо красиві і дивовижні жінки💕 💗 💖 💞", - написала дівчина.
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Внучка відомої Софії Ротару розмістила два фото з вулиць Нью-Йорка, де навчається і хоче побудувати свою модельну кар'єру.
"З жіночим днем! ❤ ️ ", "З Міжнародним жіночим днем!", "Зі Святом, Софія! Щастя і весни в душі!❤ ️ ", "Софія, Ви - красуня, звичайно 🙌❤️🔥👏", "❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏👏зі святом з 8 березня ❤️❤️❤️ з жіночим днем! ❤ ️ ",- відгукнулися фоловери дівчини.
Відомо, що Соня у відносинах з молодим мільйонером, 31-річним IT-підприємцем, віцепрезидентом з маркетингу компанії Readdle Денисом Жадановим. У 2018-му році молода людина потрапила в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".
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