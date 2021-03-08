Знаменита Наталія Могилевська засвітилася в компанії з двома розкішними чоловіками, фанати вирішили, що співачці стало погано, а вона скористалася фільтром

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку Наталії Могилевської, фанати змогли побачити нове фото, опубліковане нещодавно.

Виконавиця Наталія Могилевська бере участь у турне по п'яти містах України. Це важлива подія для артистки, оскільки у зв'язку з карантином, зібрати глядачів у залі стало важко.

Але красуні Наталії Могилевській це вдалося, оскільки вона співає запальні пісні, у неї приголомшливі сценічні костюми і багато відданих фанатів.

Всі вони мають унікальну можливість побачити улюблену зірку.

На своїй сторінці знаменитість опублікував фото, зроблене, судячи з позначки, в місті Дніпрі. У компанії поруч з нею стоять два розкішних чоловіки.

Це співак, політик і професор Михайло Поплавський і відомий ведучий, шоумен Ігор Кондратюк.

Могилевська зробила кадр, скориставшись спеціальним фільтром в Іnstagram, який надає смішний вигляд усміхненій людині. При цьому всі, хто дивився в камеру, виглядали дивно.

Таким чином, Наталя захотіла привітати всіх жінок з 8 березня. Вона написала: "дорогі жінки з 8 березня. Даруємо Вам свої посмішки".

Після чого ні у кого не залишилося сумнівів в тому, що це жарт.

Передплатники вирішили, що з такими зубами зірки схожі на двійників, а інші зробили висновок, що Наталії стало погано.

"Двійники! Я вже подумала що Вам Наталя, стало погано " написали фанати в коментарях.

Нагадавши, Могилевську спіймали в оточенні молодих чоловіків.

Як повідомляла Politeka, Могилевська звернулася до Пугачової.

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