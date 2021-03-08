Популярна українська співачка Аліна Гросу відвідала концерт Олега Винника

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram молода виконавиця, яка не так давно розлучилася з чоловіком, опублікувала фото в обнімку з артистом. Гросу була одягнена в довгу спідницю і піджак по фігурі. Її біляве волосся було розпущене. Олег Винник був одягнений в чорні штани і сорочку. Поруч з Гросу він виглядав розм'яклим і розтанувшим. Можливо, артист втомився після концерту, а можливо, такий ефект на нього мало глибоке декольте молодої красуні.

"Вчора @olegg.vynnyk порадив мені підписати це фото так: "я з давно втраченим старшим братом", але я думаю доречніше буде написати, що втрачена була я, але вже повернулася!:) Спасибі велике, Олег Анатолійович, за неймовірний концерт, була щаслива побачити і почути наживо! Це справжній подарунок до 8 березня", - підписала фото Гросу.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Шанувальники стали жартувати на тему відносин між артистами.

"Алінка, ти найкраща", "Всьо. Молода вовчиця потрапила в капкан", "які красиві", «добре виглядаєте», «Супер», "яка парочка", - пишуть користувачі Мережі.

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