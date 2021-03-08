Відома співачка Світлана Лобода дала пораду фанатам, як бути красивими все життя

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку знаменитість.

Як відомо, Світлана Лобода покинула Україну, поїхав за кордон, де продовжує знімати, записувати і випускати нові кліпи і пісні.

Багатомільйонна армія в соціальній мережі з нетерпінням чекає випуску чергової музичної композиції. Нещодавно блондинка привітала всіх жінок з 8 березня. Вона вибрала для фото Червоне обтягуюче плаття, з глибоким декольте.

Укладені в локони волосся Лобода притримувала двома руками. На обличчі був нюдовий макіяж, а завершеність образу надавали прикраси, дуже нагадують срібло.

Це був тонкий браслет на руці, хрест і ланцюжок, а на іншій руці було видно кільце.

Знаменитість вирішила розповісти, що, на її думку робить красивою жінку. Це любляче серце, про яке потрібно пам'ятати.

Потім Лобода ще раз привітала всіх дівчат і жінок зі святом 8 березня.

"Нас робить красивими, пам'ятайте це дівчатка. Зі святом, милі". При цьому першим стояв значок серця, що означає Любов.

Підписники оцінили несподіване привітання Лободи. Вони також приєдналися до теплих слів співачки, називаючи артистку по імені та по батькові.

"Зі святом, Світлана Сергіївна Нехай це прекрасне почуття любові, завжди прикрашає Ваше обличчя посмішкою, з 8 березня Здоров'я, щастя, радості, нехай збуваються мрії!»

Подякували фанати і за останній трек, випущений нещодавно Світланою. Пісня вийшла під назвою»рідний".

"Светик, зі святом спасибі за «рідний» відмінний».

Нагадавши, Максу Барських нагадали про Лободу.

Як повідомляла Politeka, Лобода в шкіряних штанях захопила всіх до вереску.

Також Politeka писала, Лобода на надриві звернулася до шанувальників.