Дан Балан мріє про нескінченну любов, зізнався фанатам в цьому

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку знаменитості.

Співак і музичний тренер Дан Балан вирішив приєднатися до привітань на честь 8 березня. Його фанати, особливо численна жіноча частина, оцінили теплі слова, що прозвучали на їхню адресу.

Красунчик, розпещений жіночою увагою, Виконавець Дан Балан випустив нещодавно ремікс на свою нову пісню. Він був записаний за участю співачки інді, яка є підопічною Дана.

Спільна творчість була позитивно оцінена шанувальниками, а кліп "дихають про кохання" продовжує набирати перегляди.

До святкової дати 8 березня артист вирішив подарувати всім прекрасні і душевні слова, що показують романтичну натуру Балана.

На його думку, про нескінченну любов можна довго мріяти, але тільки за допомогою і завдяки жінкам можна це отримати. Щасливого жіночого дня бажає знаменитість.

На фото, яке супроводжує пост, Дан Балан одягнений в темний наряд. На руці у нього прикраса у вигляді кільця. У кадрі можна розглянути вісімку, яка нагадує намальований символ нескінченності.

"8! Нескінченна любов ... принаймні ми можемо мріяти про це... і тільки завдяки вам, наші дорогі жінки ... заслуговуємо! Щасливого жіночого дня!"- бажає в кінці Дан Балан.

Підписники виконавця зраділи привітанню, зазначивши, що це приємні слова чудового чоловіка. Також вони похвалили зірку, знайшовши його найкращим.

"Спасибі! Приємні слова від чудового чоловіка, найкращий, про нескінченну любов тільки мріяти", - говорили шанувальники.

"Чоловік, це слішком.Нельзя так ... побережіть наші сердечка. Занадто гарний.", - написала прихильниця.

Нагадавши, Дан Балан показав кадри красивої брюнетки.

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