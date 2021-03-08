Співачка Олена Альона, яка читає реп, зважилася на сміливе і відверте визнання

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку знаменитість. Олена Альона раніше була просто Оленою Олегівною Савраненко, мешканкою Кіровоградської області. Вона робота в дитячому садку, але мріяла показати світу свій пісенний дар.

Тіло в тому, що писати тексти майбутня знаменитість почала давно, ще в дитинстві. Однак не наважувалася їх винести на суд громадськості.

Спочатку українці дізналися про існування Олени Олени по відео з You Tube. Творчість дівчини знайшла відгук у серцях фанатів, які прийняли з теплотою появу молодої зірки.

Її кліпи швидко набирали перегляди, про неї заговорили на телебачення. У 2020 році вона була запрошена для участі в "Танці з зірками".

Можна відзначити, що Олена Альона легко сприймає себе і своє тіло. На сторінках мікроблогу можна знайти підтвердження цим словам.

Наприклад, виконавиця знялася в рекламі нижньої білизни. Свої дії вона супроводила поясненнями, що пояснюють, що потрібно зробити для себе в першу чергу.

"Для людини кожен день є святом. Коли ти посміхаєшся, зустрічаючи погляди. Коли ти підморгуєш своєму відображенню. Коли кожен твій крок впевнений. Коли ти знаєш, чого стоїш. Коли маєш амбіції. Коли чуєш сама себе, довіряєш своїй інтуїції. Коли тебе поважають, люблять, цінують. Коли визнають плоди твоєї праці. Коли тобі по плечу будь-яка вершина. Ніхто не має право оббігти тебе. Коли ти сам творець свого життя. Коли ти красива завжди. Сьогодні твій день. Сяй! Надихай! Даруй тепло! Світ потребує краси" - написала знаменитість на своїй сторінці.

Користувачі розділилися на дві частини. Хейтери вказували, що Альона повинна спочатку привести себе в порядок.

"Хоч би спробувала привести себе в порядок". Інші називали її"красуня".

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