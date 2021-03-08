Українська телеведуча, модель і актриса Василиса Фролова розсекретила ім'я новонародженого малюка
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Фейсбук зірка опублікувала фото, зроблене практично відразу після народження малюка. На фото дитина лежить в ліжечку, а новоспечені батьки тримають її за ручки. Як відомо, батьком дитини став український продюсер Дмитро Котеленець, якого Василіса відзначила на фото.
"Родіон", - підписала фото щаслива мама, розкривши ім'я малюка.
У коментарях під постом колеги і друзі Василіси залишили їй масу приємних слів.
"Ласкаво просимо малюку в цей світ!", "Клас! Поздоровляю! Щасливої долі малюкові", "Вітаю із зустріччю. Мамі якнайшвидшого відновлення, крихіткі смачного молока)", "Урааа! Щастя насолоджуватися один одним завжди! Тихого муркотіння, гучних вересків від радості і багато щасливих моментів!", "Здоров'я весняному малюкові! І мамі, звичайно!",- пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Василісі Фроловій 43 роки. Для неї це перша дитина. Все своє життя зірка активно займалася кар'єрою. А ось у Дмитра є син і дочка від попереднього шлюбу.
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