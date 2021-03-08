Пішов з життя соліст Одеського театру опери та балету, лікарі виявилися безсилі

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на vgorode.ua

Пішов з життя майстер Одеської оперної сцени 61-річний Олексій Репчинський. Глядачам він запам'ятався талановитим і багатогранним виконанням відомих арій. Його творчість назавжди залишиться в пам'яті шанувальників і любителів оперного мистецтва.

Олексій Репчинський віддав кращі роки підмосткам рідного театру. Його кар'єра була пов'язана виключно з Одесою. Можна сказати, що він отримав досвід, знання і майстерність в рідних стінах, не промінявши їх на інші.

Це сталося 7 березня, в неділю, коли чоловіка госпіталізували в лікарню. У чоловіка ще в лютому паралізувало праву сторону. У реанімації єврейської лікарні, куди поступив Ріпчинський, медичний персонал зробив все що міг.

Однак врятувати знаменитість не вдалося, лікарі виявилися безсилі перед інсультом.

Відомо, що Олексій Репчинський був гордістю Одеського театру опери та балету. Його виконання заслужено вважалося одним з кращих. Брав участь він і в пісенних міжнародних конкурсах, де незмінно отримував нагороди.

Жителям і гостям Одеси, які відвідують театр, Ріпчинський був знайомий за ролями, які чудово виконував на сцені. Його майстерність змушувала слухачів перейнятися музикою, викликала небувалий захват у них.

Наприклад, роль графа Річарда Варвіка в» Бал-маскарад«, а також Радамеса з»Аїди". У всіх цих творах написаних композитором Джузеппе Верді, Олексій блискуче зіграв справжні почуття героїв.

Вся трупа Одеського оперного театру приносить свої співчуття родичам артиста, який пішов з життя.

Нагадавши, померла легендарна радянська актриса і режисер.

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