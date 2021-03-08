Дружина українського супертяжа Олександра Усика Катерина знялася у вельми пікантній фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram відомого фотографа Олени Сергєєвої з'явилися знімки, на яких Катерина Усик постала у вельми відвертому вигляді.

Вона позувала в чорній спідниці і білому светрі, під який не стала надягати нижню білизну. Щільна тканина светра сильно натягнулася, в результаті чого пишні принади Катерини прекрасно проглядалися через кофту.

Варто відзначити, що дружина спортсмена сильно змінилася за останній час. Вона стала виглядати дуже доглянутою, а її форми і фігура вражають. На фото ефектна шатенка була схожа на італійську актрису Орнеллу Муті. У коментарях під фото красуні залишили масу приємних слів.

"Як ніжно", «в моменті», «Шик», «ніжне фото», «Вау красиво», "Просто космос", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Олександр Усик знайомий зі своєю дружиною ще зі шкільної лави. Вони разом навчалися в одній із сімферопольських шкіл. Одружилася парочка в 2009 році. У них троє дітей. Як розповідав Усик в одному з інтерв'ю, він хоче ще дітей, тому сподівається, що у них ще буде поповнення в родині. За словами Усика, сім'я – це його цінність і пріоритет.

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