Відомий український хореограф, учасник "Танців з зірками" і колишній чоловік співачки Ірини Білик Дмитро Дікусар приголомшив визнанням

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував яскравий знімок, на якому постав в дуже спокусливому вигляді. Погляд Дікусара буквально зводив з розуму.

"Милі, добрі, ніжні і не дуже, ті, хто окрилює і приземляє, ненаглядні і ті, які зходять з розуму!! Я так хочу, щоб вас любили кожен день... Щиро, безкорисливо, всім серцем... І нехай ваше серце відповідає взаємністю, бо любити куди крутіше, ніж бути коханим (якщо вже порівнювати...)",- почав своє привітання Дікусар.

Він додав, що готовий стати тим, хто зізнається в коханні всім жінкам, які сьогодні не почули слів кохання.

"Люблю вас прекрасні і неповторні! Бережіть себе і насолоджуйтеся собою! Не продавайте і не віддавайте себе! Знайте, що справжнім вам немає ціни... Міцно обійняв!",- підписав фото артист.

У коментарях відписалися десятки жінок, яким буквально знесло голову від компліментів хореографа.

"Приголомшливе привітання", "в саме серце", "спасибі! Майстер слова", "Ой, як мило", "спасибі!))) Як круто сказано! Аж крила за спиною відчула! Ви чудовий!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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