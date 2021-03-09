Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) вразила ефектним видом на яхті
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Вєрка Сердючка опублікувала фото, на якому позувала у своєму коронному образі із зіркою на голові. Артистка сиділа на диванчику. Перед нею на тарілочці були розкладені екзотичні фрукти, серед яких були банани, ківі, папайя і виноград. Сама зірка приховала обличчя за сонцезахисними окулярами. Бузковий стильний костюм підкреслював її запаморочливу посмішку.
"2021-й рік. Барселона. Крайнє кольорове фото (зйомка ювілейної програми «Орел і Решка»)", - підписала фото Сердючка.
У коментарях зірці залишили масу приємних відгуків. Шанувальники відзначили, що вже вмирають від цікавості і чекають випуск «Орла і решки» із зірковою гостею.
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"Як я рада почути і побачити нарешті Вас! З нетерпінням чекаю випуску!", "Ееее. Це самий відчайдушний випуск. Андрій Михайлович, я дуже чекаю цей випуск", "Ти таке сонечко", "Краса то яка", "улюблена", «Одна екзотика на фото», «добре бананчик з ківі поклали", "довгоочікуваний випуск!",- пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, у зйомках ювілейних програм шоу про подорожі вже встигли взяти участь багато українських зірок.
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