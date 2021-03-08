Герой 11 сезону шоу "Холостяк", 31-річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако вразив фізичною формою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував дуже милий знімок, на якому позував з однією червоною трояндою. Чоловік продемонстрував свою ідеальну фізичну форму, хоч і був повністю одягнений. Зелений светр спокусливо обтягнув його накачані руки, спину і груди, зробивши акцент на залізному торсі.

Варто відзначити, що вид у Заливако був дуже спокійний, і, одночасно, томний.

"Дорогі пані, зі святом Вас! Будьте завжди жіночними і коханими, а щастя у вас буде і так, ви цього гідні! Без Вас, не було б справжнього, смачного життя!",- підписав фото Заливако.

У коментарях десятки прихильниць залишили свої відгуки на фото.

"Спасибі велике, але і без вас теж не було б і нас", «Тигр», «спасибі велике зайка, ти найкрасивіший", "спасибі велике, а троянда то кому?", "Такий ведмедик", "який гарний чоловік", "Кому троянда призначена?",- пишуть користувачі Мережі.

Михайло Заливако став 11-м українським холостяком. Він прийшов на проект, щоб знайти свою любов.

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако розтопив серця фанаток ніжністю до 99-річної бабусі: "Це восьме диво світу".

Як повідомляла Politeka, правила "Холостяка" різко змінили, Заливако опинився зачарований відразу всіма учасницями шоу: як виглядають красуні.

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