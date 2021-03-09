Колишня солістка групи "НеАнгели" звернулася до одеситів з особливою обіцянкою

Як повідомляє Politeka.net, с посиланням на сторінку слави Каменської.

Фанати групи Неагели отримали звістку про те, що тепер проект під керівництвом Юрія Нікітіна, який проіснував 15 років, розпався. Його солістки Слава Каменська і Вікторія Смеюха тепер виконуватимуть виключно свої пісні. Адже назва і вся музична спадщина відходить продюсеру Нікітіну.

Правда, для шанувальників залишився шанс в майбутньому почути спів слави і Вікі, Дівчата можуть зустрітися на закритих концертах.

Зараз всі люблять групу пильно стежать за акаунтами солісток, з нетерпінням чекаючи новин. Їх завзяття першою нагородила Слава Каменська, яка звернулася до одеситів з особливою обіцянкою. Справа в тому, що це місто дороге для знаменитості.

З Одесою славу пов'язує багато спогадів. Тут співачка з'явилася на світ, зробила перші кроки, закінчила школу, відвідувала уроки акробатики і вокалу.

Знаменитість пояснила: "таке відчуття, що я знову на початку шляху... є тисячі варіантів, кожен новий хвилююче попереднього. Одеса, у вас вчора було тааааак добре! Обіцяю свій перший великий і сольний представити саме вам до нових зустрічей, улюблене місто пс. Дівчата, зі святом весни! Нехай хвилюється море, а не ми".

Передплатники відреагували захопленими коментарями з приводу пісень, а також численними смайликами. Деякі вирішили підбадьорити кумира теплими словами.

"Ви супер! Ваші пісні до мурашок по шкірі. Щасливої дороги!", - написали фанати.

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