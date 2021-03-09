На шоу "Холостяк"киплять пристрасті, а глядачі не стримують емоцій від побаченого на проекті

Як повідомляє Politeka.net, 6 березня на телеканалі "СТБ" вийшов перший випуск 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого став молодий і перспективний Михайло Заливако. У цьому ефірі відбулася особиста розмова холостяка і претендентки на його серце – Анни Богдан. 28-річна дівчина прийшла на проект через час після розлучення з колишнім главою офісу президента Андрієм Богданом. На шоу Красуня розкрила деякі подробиці шлюбу і розриву з екс-політиком.

В особистій розмові з Михайлом Ганна розповіла, що спочатку їхні стосунки з Андрієм Богданом розвивалися дуже стрімко і казково. Після трьох місяців красивих залицянь юрист зробив їй пропозицію руки і серця, а потім вони зіграли розкішне весілля на Балі. "З ним я дізналася, як це-плакати від щастя. Він мені подарував весь світ. Я мріяла потрапити в Нью-Йорк, а він здійснив цю мрію", - поділилася дівчина.

Однак, незабаром Анна розчарувалася в своєму обранцеві, і сама виступила ініціатором розриву їх відносин. "Було сильне розчарування в людині. Ми були разом три роки. Прикро, що не склалося, адже я любила", - зізналася Анна. Тепер дівчина стверджує, що прийшла в себе після розлучення і готова до нових відносин.

Треба сказати, що користувачі соцмереж дуже бурхливо відреагували на появу Анни Богдан на проекті. Всі погодилися, що вона дуже красива дівчина, однак, багато хто вважає, що вони з Михайлом зовсім не підходять один одному.

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