Перемогти "Холостячки" Олександр Еллерт залишився один з двома дітьми на руках, оскільки Мішина вибрала роботу за кордоном, фанати відзначають, що Саша схуд і змарнів від турбот

Як повідомляє Politeka.net, про це з'явилися сторіс на сторінках зірка.

Сценарист "Кварталу 95" Олександр Еллерт знайомий глядачам за програмою "Холостячка", де йому вдалося завоювати серце красуні актриси Ксенії Мішиної.

Тепер молоді люди будують свої стосунки, як звичайна сімейна пара. У момент звикання дуже цікавим є той факт, що Мішина заради участі в новому закордонному проєкті полетіла до Хорватії. Кар'єра є важливою складовою частиною життя зірки.

Тепер весь тягар домашніх турбот ліг на плечі Олександра Еллерта. Він дбає не тільки про малолітнього сина Ксенії Платоні, а також своєї доньки від першого шлюбу Еле. Відомо, що справи затримають актрису на тиждень, однак, невідомо, що стане робити Олександр з дітьми.

Адже за його власним визнанням, коли Еля була маленька, вона мало спілкувалася з батьком.

У відео, яке потрапило в мережу, видно як проводить час Еллерт в турботах про дітей. Спочатку його дочка зробила стрижку, а також продемонструвала напис на футболці. "Я не розумію, що все це означає" - зізнався знаменитий ТАТО.

Потім дія переміщається на кухню, де господарює малолітній Платон. Як виявилося, він готує салат. "Огірки солоні, свіжі, сир Кіска, зелень" - перерахував Еллерт. Назва салату Платон не придумав.

"Сиро-зелено-солоний" - зрадів Олександр. Після чого діти в компанії Еллерта дружно їли піцу.

У коментарях під відео користувач написав: "чому Саша так схуд? Залишилися одні очі ((".

Нагадавши, Олександр Еллерт розповів відразу про трьох жінок у своєму житті.

Як повідомляла Politeka, друг Еллерта висловився про важливе свято.

Також Politeka писала, Еллерт показав, як готує і сина Мішиної залучив.