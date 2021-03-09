Відома українська блогерка Анна Трінчер, зірка "Скаженого весілля 3", показала себе, поставивши запитання

На фото Анна Трінчер здалася в чорній шкіряній спідниці і топіку. Так як наряд був досить коротким, тому знімок вийшов досить провокаційним. Дівчина тримала в руках коробку з квітами, трохи вигнувшись і показуючи губами поцілунок, а очі закрила від задоволення.Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому Анна вже стояла на четвереньках, заманюючи грайливістю. Букет квітів дівчина поставила поруч.

"Так, дівчатка, коліться. Що вам подарували? І де мій Дейсан. Сьогодні цілий день знімаємо кліп на нову пісню!! Скоро по-тихенько буду відкривати завісу! До речі, в кліпі буде зніматися одна дуже популярна людина... є припущення?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 23 тисячі лайків і написали коментарі:

"Нічого не подарували", "нічого чоловік не подарував", "Аня, ти найкраща", "як зазвичай - на висоті", "вогонь", "така мила", "Аня, розтопила серце", "Богиня", "Фотки вогонь", "шикарна".

Ми писали, що молода українська співачка актриса Анна Трінчер показала, як робить собі блискучий макіяж.

Так, Анна вирішила показати, як фарбується «на вихід». На кадрах юна красуня сидить перед дзеркалом і старанно «наводить красу». Дівчина виконує всі етапи макіяжу самостійно і в кінці демонструє результат.

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