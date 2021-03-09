Глядачі програми "Маска" впевнені, що в наряді Жаби ховається гуморист і батько трьох дітей Євген Сморигін
Як повідомляє Politeka.net, про це з'явилося відео на популярному каналі в You Tube.
Яскравий і загадковий проект" Маска", де в незвичайних костюмах ховаються відомі особистості, привертає до себе багато уваги. Фанати передачі організовують дискусії з приводу чергового образу.
Так, вони впевнені, що в костюмі Жаби ховається Білоруський і український актор, учасник "Дизель шоу" запам'ятовується і харизматичний Євген Сморигін.
Шанувальникам його таланту відомо, що Сморигін проживає на даний момент в Києві. Він щасливо одружений, пара виховує трьох дітей. Це два хлопчики-Олексій і Олександр, а також дочка Єлизавета.
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Впевненість глядачів ґрунтується на співпадаючих фактах з розповіді жаби і реальному житті гумориста.
У коментарях можна прочитати, наприклад, таке: "Жаба - це Євген Сморигін. Це його голос 1000%. Має 3 дітей". Інший Користувач згоден з цим твердженням:"Жаба, це Сморигин, ну чутно ж, у кого слух теж почують".
Деякі роблять висновок, що журі знає вже правду, але мовчить. "По-всьому зрозуміло, що журі дурку женуть і знають всіх під масками, але треба робити шоу.
Таку недовіру викликає і деяка поведінка членів журі, яких підозрюють в інтригах.
"Помітила як тільки Данилко починає реально думати над підказками і подавати реальні хороші версії, Полякова відразу починає його збивати і говорити все підряд хто там може бути".
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