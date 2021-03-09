Українка залишила роботу в лікарні і вирушила на фронт рятувати захисників

Як передає Politeka.net , історію луганчанки розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.

Сержант Катерина - старший бойовий медик артилерійської батареї однієї з механізованих бригад.

До війни дівчина працювала в Попаснянській лікарні, але вирішила виручати бійців на фронті і вже п'ятий рік вона служить в ЗСУ.





"Я добре пам'ятаю події першого літа війни. Тому, коли випала нагода долучитися до захисту своєї рідної Луганщини - не вагалася жодної миті", - розповіла дівчина.