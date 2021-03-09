Українка залишила роботу в лікарні і вирушила на фронт рятувати захисників
Як передає Politeka.net, історію луганчанки розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
Сержант Катерина - старший бойовий медик артилерійської батареї однієї з механізованих бригад.
До війни дівчина працювала в Попаснянській лікарні, але вирішила виручати бійців на фронті і вже п'ятий рік вона служить в ЗСУ.

"Я добре пам'ятаю події першого літа війни. Тому, коли випала нагода долучитися до захисту своєї рідної Луганщини - не вагалася жодної миті", - розповіла дівчина.

Досвід, набутий під час роботи в лікарні, і знання, отримані на навчальних курсах для бойового медика стали в пригоді не раз.
Катерина жодного разу не пошкодувала, що пов'язала свою долю з військом.

Раніше ми розповідали про старшого бойового медика роти Аліну Шевчук.

До служби вона вісім років пропрацювала в Кодимській районній лікарні медичною сестрою хірургічного відділення. Тому коли вона потрапила в армію, то вже була добре підготовленим фахівцем.

Вдома Аліну чекає десятирічний син Влад. Хлопчик сумує за мамою, але як майже дорослий – розуміє мамину службу, вчиться добре, про що бадьоро «доповідає» по телефону.
Нагадаємо, що українці захопилися історією трьох братів, які пішли на фронт.

Як повідомляла Politeka, медик ЗСУ витягла з того світу п'ятьох Захисників України, дивовижна історія.

Також Politeka писала, що хоробра Українка кинула все і слідом за сином пішла захищати Батьківщину.

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