Українка залишила роботу в лікарні і вирушила на фронт рятувати захисників
Як передає Politeka.net, історію луганчанки розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
Сержант Катерина - старший бойовий медик артилерійської батареї однієї з механізованих бригад.
До війни дівчина працювала в Попаснянській лікарні, але вирішила виручати бійців на фронті і вже п'ятий рік вона служить в ЗСУ.
"Я добре пам'ятаю події першого літа війни. Тому, коли випала нагода долучитися до захисту своєї рідної Луганщини - не вагалася жодної миті", - розповіла дівчина.
Досвід, набутий під час роботи в лікарні, і знання, отримані на навчальних курсах для бойового медика стали в пригоді не раз.
Катерина жодного разу не пошкодувала, що пов'язала свою долю з військом.
Раніше ми розповідали про старшого бойового медика роти Аліну Шевчук.
До служби вона вісім років пропрацювала в Кодимській районній лікарні медичною сестрою хірургічного відділення. Тому коли вона потрапила в армію, то вже була добре підготовленим фахівцем.Нагадаємо, що українці захопилися історією трьох братів, які пішли на фронт.
Раніше ми розповідали про старшого бойового медика роти Аліну Шевчук.
До служби вона вісім років пропрацювала в Кодимській районній лікарні медичною сестрою хірургічного відділення. Тому коли вона потрапила в армію, то вже була добре підготовленим фахівцем.
Вдома Аліну чекає десятирічний син Влад. Хлопчик сумує за мамою, але як майже дорослий – розуміє мамину службу, вчиться добре, про що бадьоро «доповідає» по телефону.
Як повідомляла Politeka, медик ЗСУ витягла з того світу п'ятьох Захисників України, дивовижна історія.
Також Politeka писала, що хоробра Українка кинула все і слідом за сином пішла захищати Батьківщину.
Популярні новини заразПоказати ще