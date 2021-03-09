Солістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна зізналася, що хоче обіймів, так на неї подіяла нова пісня
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінка співачка.
Співачка Юлія Саніна може похвалитися люблячим чоловіком, з яким у неї збігаються не тільки погляди на сім'ю, а й на творчість. Адже Валерій Бебко, чоловік Саніної, є гітаристом групи і креативним продюсером.
Такий творчий союз дух особистостей народжує прекрасні пісні, виконувані вокалісткою Юлією Саніною. Пара встигає виховувати сина Даню, що з'явився на світ в 2015 році.
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Не оминає її й увага простих українців. Так, глядачам» Танців з зірками " сьомого сезону співачка запам'яталася після скандалу з іншою дівчиною, яка вигравши приз, вирішила віддати його Саніної. Однак Юлії, яка посіла друге місце, такий жест був не потрібен. Вона сприйняла його як нещиру поведінку з боку Санти Дімопулос.
Зараз Юлія більше займається музикою. У своїй сторіз Саніна презентувала музичний уривок з нової пісні"Обійми".
У кадрі вона стоїть в чорному вбранні, що складається з комбінезона з безліччю модних розрізів. Солістка The Hardkiss обіймає себе руками. Для зйомок артистка поміняла зачіску, у неї волосся стало помітно коротше.
Внизу з'являються і пропадають рядки пісні " Обійми".
Все виконується українською мовою.
До речі, вчені стверджують, що обіймаючи близьку людину можна позбутися від тривоги і стресу, а дітей потрібно обіймати якомога частіше.
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