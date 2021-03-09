Знаменита актриса Тетяна Кравченко блиснула під ритмічну музику групи "Время и Стекло"

Як повідомляє Politeka.net, про цю з'явилася публікація на фанатській сторінці.

Актриса Тетяна Кравченко за своє життя переграла безліч ролей в кіно і театрі. Однак для більшості глядачів вона залишилася Валентиною з серіалу "Свати". Її героїню, не дивлячись на уявну простоту, люблять фанати фільму.

За роллю Тетяна Кравченко грає прямолінійну, гучну натуру, яка приймає себе і світ, такий, який він є. Цей образ припав до душі тим, хто дивився всі серії фільму. Він же зробив актрису дуже популярною в 55 років.

У зірки є дочка Аня, яка стверджує, що в житті її мама дуже схожа на екранну героїню "Сватів". Вона прекрасно готує, любить розлютитися, але швидко відходить, вміє займатися господарством.

Шанувальники з нетерпінням чекають сьомого сезону, воістину народного серіалу.

Фанати організували сторінку, присвячену Тетяні Кравченко, де публікують фото і відео за участю знаменитості.

Останній пост являє собою нарізку різних епізодів фільму. Там Кравченко постає в різних нарядах, з різним виразом обличчя.

Дія відбувається під пісню групи "Время и Стекло", а саме під рядки "Повернула голову, стегно в сторону, лікоть на кісточку".

"Наша улюблена і неповторна!!! Будь щаслива! Валюнчик, Супер!",- писали шанувальники.

Нагадавши, Валюха зі "Сватів" стала серйозною дамою.

Як повідомляла Politeka, Валюха зі "Сватів" розпустила коси.

Також Politeka писала, кадр зі "Сватів" сполохав шанувальників.