Знаменита актриса Тетяна Кравченко блиснула під ритмічну музику групи "Время и Стекло"
Як повідомляє Politeka.net, про цю з'явилася публікація на фанатській сторінці.
Актриса Тетяна Кравченко за своє життя переграла безліч ролей в кіно і театрі. Однак для більшості глядачів вона залишилася Валентиною з серіалу "Свати". Її героїню, не дивлячись на уявну простоту, люблять фанати фільму.
За роллю Тетяна Кравченко грає прямолінійну, гучну натуру, яка приймає себе і світ, такий, який він є. Цей образ припав до душі тим, хто дивився всі серії фільму. Він же зробив актрису дуже популярною в 55 років.
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У зірки є дочка Аня, яка стверджує, що в житті її мама дуже схожа на екранну героїню "Сватів". Вона прекрасно готує, любить розлютитися, але швидко відходить, вміє займатися господарством.
Шанувальники з нетерпінням чекають сьомого сезону, воістину народного серіалу.
Фанати організували сторінку, присвячену Тетяні Кравченко, де публікують фото і відео за участю знаменитості.
Останній пост являє собою нарізку різних епізодів фільму. Там Кравченко постає в різних нарядах, з різним виразом обличчя.
Дія відбувається під пісню групи "Время и Стекло", а саме під рядки "Повернула голову, стегно в сторону, лікоть на кісточку".
"Наша улюблена і неповторна!!! Будь щаслива! Валюнчик, Супер!",- писали шанувальники.
Нагадавши, Валюха зі "Сватів" стала серйозною дамою.
Як повідомляла Politeka, Валюха зі "Сватів" розпустила коси.
Також Politeka писала, кадр зі "Сватів" сполохав шанувальників.