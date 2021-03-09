Старша дочка співачки Олі Полякової зі своїми подругами зазначила 16 років, це була Піжамна вечірка

Як повідомляє Politeka.net, про це дівчина написала на своїй сторінка в Instagram.

Доньці знаменитої Олі Полякової виповнилося 16 років.

Відомо, що іменинниця народилася 2 березня 2005 року, вона старша дочка прославленої артистки.

На свято прийшли машини подруги. Сам день народження відзначали в піжамах, оскільки це була Піжамна вечірка. Дівчина опублікувала кілька фотографій, на яких видно найбільш пам'ятні моменти.

На першій фотографії фанати побачили сидить Машу Полякову в обнімку з якоюсь іграшкою. Донька зірки сумно підперла щоку рукою. За спиною у неї ангельські крила.

Потім Маша дзвонить по дитячому телефону, мило надувши губки. Цим вона дуже схожа на епатажну зірку. На наступних двох кадрах вона мило посміхається.

Передостання фотографія демонструє всіх, хто був запрошений в гості. На останньому знімку Маша проводжає дорогих гостей.

"Ось мої фоточки з др трохи сумно прощатися з дитинством, але ми ж дорослішаємо і це нормально так що живіть сьогоденням та не шкодуйте ні про що" - написала іменинниця.

У коментарях підписники помітили сумний настрій 16-річної дівчини.

Вони стали підбадьорювати Полякову словами: "Дуже класно Красотуля". Все це, на їхню думку, має втішити дочку знаменитої мами.

Інші помітили помилку в набраному тексті та вирішили вказати на неї. У фразі "і не шкодуйте ні про що" Маша написала "ні про що".

"Маш, вибач, але» не шкодуйте ні про що" - написав один з користувачів.

Нагадавши, 16-річна дочка Олі Полякової показала закривавлене обличчя.

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