Художниця Дарина Ервін, 29-річна дружина музиканта і продюсера Олександра Цекало, зворушила неймовірно милим фото

Як передає Politeka.net, екзотична красуня-дружина майже 60-річного Цекало опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких все сімейство виявилося в зборі.

Так, щаслива пара зробила селфі, познайомивши публіку зі своїм блакитнооким малюком. Усміхнений у всі 32 Олександр тримав на руках вгодованого цуценя з короткою чорною шерстю. Дарина також посміхалася, позуючи в небесного кольору сорочці з досить-таки пікантним декольте. Дівчина "небезпечно" нахилилася, засвітивши ніжні лінії спокусливого бюста.

Трохи раніше дружина Цекало в шоу "Велика різниця" розповідала шанувальникам про поповнення в сімействі. Щаслива Дарина повідомила: "Познайомтеся з моїм новим малюком! Люблю цей осудливий погляд".

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Нагадаємо, колишній чоловік співачки Лоліти Мілявської Цекало і його нова пасія, яка на 30 років його молодше, розписалися в 2019 році в Беверлі-Хіллз у присутності близьких друзів та родичів.

До речі про талант Дарини. Її картини викликають багато толків і пересудів в суспільстві, адже вона пише в стилі гіперреалізм, найчастіше зображуючи людей без одягу.

Але не тільки своїми роботами, що межують з пристойністю, вільнодумна Дарина привертає увагу публіки. В Instagram кохана продюсера частенько показує власні принади, безсоромно оголюючись перед камерою.

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