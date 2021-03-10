Телеведуча Леся Нікітюк раптово покинула Україну разом зі своєю мамою

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська ведуча показала в Instagram кадри з аеропорту і розповіла, куди вирушила.

Нікітюк виклала фото, де позує на трапі літака.

«Добрий денейшн😎 Нарешті лечу на Check Up! Раз на рік я беру свою сім’ю ( не всіх звичайно, а тільки тих хто був слухняний😂) і лечу в Стамбул на обстеження організму, в клініку! Стамбул жди», - написала вона і пообіцяла пізніше розповісти про все більш детально.

У Сторіс Нікітюк показала, що прямує до Туреччини разом з мамою.

Пост телеведучої активно коментують в мережі. При цьому варто зазначити, що реакція користувачів мережі виявилася неоднозначною.

«Ви нейморівна🔥 так за здоров'ям потрібно слідкувати) а ми лікуємось в Україні, на що грошей вистачає», «Клас, і зміниш обстановку і морським повітрям подихайте, вже як терапія», «Несподівано) розкажіть, будь ласка, чому саме в Стамбулі?", "А в Україні немає фахівців?", "Летить знімати продовження Роксолани", "Хорошого польоту, хай все буде добре", "Так у нас теж саме є, навіщо кудись літати", "А потім прилітають з новим носом", - пишуть у коментарях.

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