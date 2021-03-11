Вагітна дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун вирішила згадати одну зі своїх найбільш вдалих останніх зйомок
До того, як оголосити про свою вагітність, дівчина постійно брала участь в популярних рекламних фотосесіях, просуваючи кар'єру моделі. Даша не раз говорила, що своє життя в іншій сфері просто не уявляє.
"Не уявляю, як би я залишилася вчитися, як би пішла з моделінгу. Якби хлопець сказав вибирати, він чи робота, я б однозначно вибрала роботу. Це моє життя", - розповідала Даша в інтерв'ю.
Цього разу Даша поділилася архівними кадрами зі зйомки, під час якої підкорювала пікантним образом в шкіряній куртці, чорній білизні і в порваних капронових колготках. Струнка красуня із задоволенням підкреслила головні достоїнства.
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Відзначимо, раніше Хлистун працювала на показах Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Valentino, Marc Jacobs та інших відомих компаній.
"Я сяяла яскравіше, ніж якась Ейфелева вежа",-зізнавалася раніше модель.
До цього красуня показала себе прямо в ліфті, прикриваючи живіт. Хлистун одягнена в бежеву шубку, яка приховує наряд під нею, але все ж дозволяє помітити вже досить великий живіт моделі. Даша явно чепурилася перед виходом з дому.
"Розпис!", "Дуже красива" « "як лялька сяє яскравіше» ніж раніше", " ось! ну воооот же!!!ну красуня ж! і немає ніякого опухлого обличчя і т д і т п чим Даша виправдовувалася!", "Красива матуся", - пишуть люди.
Нагадаємо, що "холостяк" Михайлюк засвітив квартиру, в якій тепер живе з вагітною моделлю: "Ох, навіть не знаю".
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