Вагітна дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун вирішила згадати одну зі своїх найбільш вдалих останніх зйомок

До того, як оголосити про свою вагітність, дівчина постійно брала участь в популярних рекламних фотосесіях, просуваючи кар'єру моделі. Даша не раз говорила, що своє життя в іншій сфері просто не уявляє.

"Не уявляю, як би я залишилася вчитися, як би пішла з моделінгу. Якби хлопець сказав вибирати, він чи робота, я б однозначно вибрала роботу. Це моє життя", - розповідала Даша в інтерв'ю.

Цього разу Даша поділилася архівними кадрами зі зйомки, під час якої підкорювала пікантним образом в шкіряній куртці, чорній білизні і в порваних капронових колготках. Струнка красуня із задоволенням підкреслила головні достоїнства.

Відзначимо, раніше Хлистун працювала на показах Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Valentino, Marc Jacobs та інших відомих компаній.

"Я сяяла яскравіше, ніж якась Ейфелева вежа",-зізнавалася раніше модель.

До цього красуня показала себе прямо в ліфті, прикриваючи живіт. Хлистун одягнена в бежеву шубку, яка приховує наряд під нею, але все ж дозволяє помітити вже досить великий живіт моделі. Даша явно чепурилася перед виходом з дому.

"Розпис!", "Дуже красива" « "як лялька сяє яскравіше» ніж раніше", " ось! ну воооот же!!!ну красуня ж! і немає ніякого опухлого обличчя і т д і т п чим Даша виправдовувалася!", "Красива матуся", - пишуть люди.