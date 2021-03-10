Внучка Софії Ротару показала свого нареченого, прогулювалися по вулиці з хмарочосами

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінкау дівчини.

Внучка легендарної співачки Софії Ротару Софія Євдокименко не пішла по стопах своєї іменитої родички.

Дівчина вирішила будувати кар'єру моделі. Для цього Євдокимено живе і навчається в Сполучених Штатах Америки, в наймоднішому і непередбачуваному місті Нью-Йорку. Красуня відмінно виглядає і має всі шанси на успіх.

Не забуває майбутня зірка і про особисте життя. Її обранцем став Денис Жаданов. Зовсім недавно дівчина вирішила розповісти про нього цікавої публіки.

Наприклад, в сторіз на особистій сторінці з'явилося коротке відео. Закохані прогулюються вулицями міста. Софія знімає Дениса на тлі хмарочосів і дерев. Молода людина весь занурений в свій мобільний телефон.

По суті Жаданов навіть не бачить, що його знімають на камеру. Такий поворот спантеличив Дениса, який підняв голову.

Можна відзначити, що на початку зйомок у Євдокименка лукава посмішка, вона щось задумала.

ДО РЕЧІ, одягнені вони досить легко, а одяг для прогулянки закохані вибрали зручну. Вона складається зі спортивних штанів і вільних світлих светрів.

Відомо, що Денис Жаданов потрапив до Почесного списку журналу Forbеs, в якості підприємця в області технологій. Таким чином, Софія вибрала гідного партнера. Денис проживає в США, де працює над своїми проектами.

Давно і наполегливо вже ходять чутки про те, що Софія і Денис нібито хочуть одружитися, оскільки люблять один одного. Навіть знайомили його з Софією Михайлівною Ротару.

Нагадавши, онук Ротару розповів з якою проблемою зіткнувся.

Як повідомляла Politeka, внучка Ротару погуляла з нареченим мільйонером по Нью-Йорку.

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