Співачка Юлія Саніна з групи The Hardkiss згиналася як кобра, щоб зробити незабутнє фото на обкладинку журналу

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінка співачка.

Вокалістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна з'явилася на обкладинці журналу, зробленим для одного з київських торгово-розважальних центрів.

У своїй сторіз Юлія показала як вона це робила. Рухи тіла відомої співачки при цьому були схожі на зміїні. Схожість додавав і наряд артистки. Це був облягаючий светр з досить таки фактурної тканини чорного кольору.

Волосся виконавиця поклала в хитромудру зачіску. Хоча зйомки були чорно-білі, добре було видно яскравий макіяж на обличчі Юлії. Вона згиналася то в одну сторону, то в іншу, стоячи світлою перегородкою. Нігті знаменитості були покриті лаком.

Внизу сиділи троє членів групи, один з яких чоловік зірки Валерій Бебко. Всі зберігали серйозний вираз обличчя, а дію супроводжувала ритмічна музика.

ДО РЕЧІ, групі в 2021 році виповнюється 10 років з дня заснування. Така серйозна дата може свідчити про творчий потенціал, що не згасає з часом. Адже безліч проектів оголосили про припинення своєї діяльності, але тільки не вони.

Юлія та її чоловік Валерій продовжують працювати над новими та цікавими проектами.

Група The Hardkiss випустила нещодавно кліп» Обійми", де популяризує людські обійми. Ця компаціція повинна звучати в одному фільмі. Фанати тепло зустріли пісню і кліп. Для зйомок Саніна навіть змінила зачіску, примірявши перуку. Експеримент може сподобатися фанам, адже такий образ вони ще не бачили.

Нагадавши, Юлія Саніна опинилася в темряві і попросила тиші.

Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна позбулася скромності і білизни.

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