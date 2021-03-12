Зірка Холостяка, переможниця шоу Даша Квіткова розповіла про особисте життя під час вагітності

Після того, як дівчина оголосила про свою вагітність, її постійно засипають різними питаннями, що стосуються особистого життя, підготовки до народження сина і багато іншого. Щоб не повторювати одне і те ж кілька разів, Квіткова публікує відповіді в Instagram.

Так, дівчина показала себе, після того, як помітно поправилася в першій половині вагітності, а потім заговорила про особисте. Даша чесно сказала про те, що це нормально вести статеве життя і різноманітності у них вистачає, також дівчина порадила про всі такі питання консультуватися з самим лікарем.

Після дівчина здивувалася питанню про те, чи планувала вона вагітність або " так вийшло?": "Ну чому пишіть ви, а соромно мені?» - заявила Квіткова. Також дівчині довелося показати, які відповіді їй також пишуть хейтери.

"Та нічого собі, тебе поперло... Просто жах!"- написав користувач. На що дівчина в гуморній манері "розчулилася" словами і подякувала за гнівні слова, не бажаючи реагувати на негатив

Сама Даша пару днів тому вже зазначила, що поки ще вчиться приймати ті зміни, що відбуваються в її тілі, адже зараз вона вже набрала більше десяти кілограм, що здивувало шанувальників.

А в профілі дівчина показала миле відео з перетворенням і показала, як змінилася її фігура. У топі, брюках і теплій кофті Квіткова підкорила фанатів:

"Як швидко ростете; ви прекрасна; Дашенька, вам дуже йде вагітність; красуня; Дашуня-красуня; така ніжна; красуня наша Дашунька; красуня; Приголомшлива молода матуся! 🤍 ; Вауууу🔥красуня; дуже красива; солодкий пузик; красуня; Дашуля, ти-натхнення!",- відповідають в мережі.

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