Популярна українська телеведуча Лесі Нікітюк показала кадри з клініки

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка зараз проходить обстеження в Туреччині, і поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram подробицями.

Нікітюк, уточнила, що вона просто планово перевіряє організм, оскільки хтось вже почав турбуватися, що з нею щось сталося, побачивши кадри, де до Лесі підключені дроти.

"Я не на лікуванні. Я роблю повне обстеження організму, яке потрібно робити раз на рік обов'язково. Найбільше я переживаю за батьків, тому що вони в такому віці, що постійно хворіють", - зазначила Леся.

Серед іншого, в рамках медичного чекапа телеведуча зробила кардіограму, а також УЗД молочних залоз. При цьому Нікітюк зазначила, що останню процедуру робить кожні шість місяців.

Раніше ми розповідали, Нікітюк насмішила кадрами, на яких вона в халаті і тапках вибігла на мороз, не випускаючи з рук келих з вином.

"Жінка. 9 березня 😁", - так підписала цю "замальовку" зірка.

"Алкоголь з ранку-крок у невідомість 😄", " добре погуляла. Тепер afterparty", " Правильно, за День народження Тараса Шевченка треба бахнути стаканчик червоненького😂"," вижила 😂", - посміялися разом з нею користувачі.

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