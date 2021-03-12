Дружина принца Гаррі Меган, яка нещодавно потрясла одкровеннями в інтерв'ю Опрі Уїнфрі, не шкодує про свої гучні заяви
За словами інсайдера видання Daily Mail, Меган стверджує, що ще пошкодувала королівську сім'ю, приховавши багато шокуючих деталей і не називавши імен.
"[Меган] сказала, що абсолютно не шкодує про те, що було сказано під час інтерв'ю, і що розмова з Опрою була одночасно очищаючим і перетворюючим - найкращим рішенням, яке вона коли-небудь приймала, крім одружитися з Гаррі. Меган сказала, що королівська установа повинна бути полегшена тим, що вона не назвала імена і не вдавалася в подробиці того, що відбувалося за закритими дверима», - заявило джерело.
Меган зазначила, що дуже довго чекала, щоб розкрити правду, і дуже задоволена результатом.
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Меган сказала, що для того, щоб зберегти своє благополуччя, особливо зараз, коли вона вагітна, вона не буде піддавати себе ніяким токсичним Новинам, що випливають з інтерв'ю. Вона сказала, що переїхала, але відкрита для спілкування з будь-яким членом Королівської сім'ї, який хоче провести конструктивну розмову.
У бесіді з друзями вона висловила слова подяки своїй мамі і покійній мамі принца Гаррі, принцесі Діані, за те, що вони дали сил і рішучості розповісти все як є.
Також, за словами інсайдера герцогиня Сассекська пишається своїм чоловіком за те, що він не побоявся показати їй свою вразливість.
» З титулом або без, Гаррі завжди буде її принцом", - заявив співрозмовник ЗМІ.
Ці заяви з'явилися після того, як королева порушила своє мовчання і прокоментувала інтерв'ю.
"Вся сім'я засмучена, дізнавшись повною мірою, наскільки складними були останні кілька років для Гаррі і Меган. Підняті питання, особливо расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, до них ставляться дуже серйозно, і сім'я обговорить їх в приватному порядку. Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами сім'ї», - сказала вона.
Нагадаємо, серед іншого Меган заявила про расизм у Палаці. За її словами члени королівської сім'ї обговорювали "наскільки темним буде її дитина".
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