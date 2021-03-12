Дует Олега Винника і ефектної брюнетки Еліни Іващенко підкорив слухачів з перших хвилин, Еліна виступила з артистом на концерті в Броварах

Як передає Politeka.net, на YouТube-каналі з'явився уривок концерту Олега Винника в Броварах, на якому він заспівав у парі з дівчиною, учасницею "Голосу. Діти" та "Х-Фактора" Еліною Іващенко (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Дует заспівав неймовірно душевну і щемливу пісню "Діаманти". На сцені Олег Винник взяв за руку Еліну, яка виступала в білосніжному вбранні. Співакові було приємно товариство молодої дівчини на сцені, він не зводив з дівчини очей.

Нагадаємо, у 2016 році співачка стала переможницею шоу "Голос. Діти", а у 2019 перемогла в проєкті "Х-Фактор".

У минулому 2020 році Еліна виступила на Нацвідборі на конкурс "Євробачення 2020" і посіла 5 місце. На своїй сторінці в Instagram 19-річна Еліна назвала зустріч з Олегом "подарунком Всесвіту".

Фолловери прокоментували фото: "Щастить же декому ;)", "красуня🔥 🔥 🔥 👏 👏 👏", "супер фотографія", "Будете виступати в Броварах на 8-е?😍 ", "Які лапусі😍", "Еліна просто супер красива фотографія.", "Просто вогонь і пісня теж вогонь 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥молодці❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - відгукнулися шанувальники молодої дівчини.

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