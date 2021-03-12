Єгор Крутоголов з Дизель Шоу розсмішив пародією на хайпового виконавця Моргенштерна

Як передає Politeka.net, на сторінці в Instagram Дизель Шоу розмістили невелику пародію на хайпового виконавця Моргенштерна, у виконанні головного коміка шоу Єгора Крутоголова.

У Єгора запитали, чи знає він хто такий Моргнештерн, і коли той відповів, що той постійно набридає Єгору в TikTok, попросили наспівати одну з пісень співака.

"Нічого собі, звичайно, він мені набридає в тіктоку постійно", - заявив Єгор.

А пісню тут же виконав, при чому з дивовижною точністю. Крутоголов заспівав уривок пісні"мріяв - тепер моє".

Поки Єгор був у ролі відомого співака, один з учасників Дизель Шоу Женя, проходячи повз прислухався і покрутив біля скроні, натякаючи, що у Єгора видать "зовсім дах поїхав".

У пабліку написали: "чекали короля хайпа Моргенштерна, а приїхав наш Єгор Крутоголов з Дизель Шоу, так ще й з пейсами😁. До речі, ми поцікавилися, чи знає він такого виконавця? Якщо ви ще не чули Моргенштерна, то Єгор вам напоїть😁", - повідомили в підписі до ролика.

Шанувальникам сподобався "Моргенштерн" у виконанні Крутоголова, в колонці коментарів з'явилися смішні смайлики і емодзі, а також підтвердження, що пародія вийшла відмінною:

"Саме супер шоу. Єгор Крутоголов-крутий актор", "😂 😂 😂 точняк 😂 у🤩", "А ззаду такий Женя", "😂😂😂😂", "Дивлюся вас кожен день коли сідаю їсти😁 😁 😁, і батьки заразилися від мене)))) все-таки яке заразне взагалі Дизель Шоу 😂", - написали шанувальники.

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