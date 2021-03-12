Український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук здивував новим образом для шоу «Маска»

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував анонс шоу. Як відомо, Остапчук веде один з найбільш рейтингових проектів на українському телебаченні – гіпершоу «Маска». У кожному ефірі він перевтілюється в якогось героя. Володимир вже приміряв образ Ельзи з "Холодного серця", Супермена, консьєржа та інші костюми.

Цього разу Володимира нарядили в шотландський костюм зі спідницею в клітку. Образ доповнив широкий піджак і білі гольфи. Складалося враження, що костюм на Володимира трохи завеликий.

"Як вам образ?",- запитав у шанувальників телеведучий.

51% підписників відповіли, що образ крутий, а 49% відзначили, що не дуже. Виходить, українці розділилися навпіл, так і не давши Володимиру слушної поради з приводу його нового образу.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук з дружиною вирішили подивитися на прекрасне, і оскандалилися. Парочка позувала біля дельфінів в Одеському дельфінарії, вони гладили цих чудових істот і плавали разом з ними. Багато шанувальників засудили зірок за те, що вони підтримують експлуатацію тварин.

Нагадаємо, що дружина Володимира Остапчука зачепила українців за живе, заговоривши про фінанси:"трішечки не вкладається...".

Як повідомляла Politeka, Остапчук, розсунувши ноги ширше плечей, публічно посміявся над Фреймут: "зробив мій день!".

Також Politeka писала, що дружина Остапчука присіла на підлогу і приспустила одяг заради ефектного кадру: «хижачка».