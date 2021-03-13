Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі полонила довгими ніжками в непристойному міні

Як передає Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок Джолі в Instagram з'явилося архівне фото, на якому жінка постала у вельми спокусливому вигляді. Анджеліна сиділа в машині, закинувши одну ногу на іншу. Пікантність ситуації була в тому, що актриса одягла неймовірно коротку сукню. В результаті її ніжки апетитно прикрашали салон автомобіля.

Сама актриса сиділа в задумливій позі. Вона піднесла руку до обличчя, спокусливо доторкнувшись одним пальцем до губ. Виглядала Джолі просто чудово. Саме такою її любили мільйони відданих шанувальників по всьому світу.

У коментарях під фото фани залишили десятки компліментів.

«Це набагато спокусливіше, ніж те, що в наші дні вважається привабливістю. Витончена, природна, жіночна», «вона така бездоганна», «Платиновий стандарт», «я люблю твоє тіло, твої красиві ніжки і красиві солодкі губи», «елегантна з неймовірними ніжками, чудова», "Ангел", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що зараз Анджеліна Джолі вибирає більш стримані образи. На публіці вона з'являється в довгих спідницях і сукнях. Декольте в нарядах зірки теж можна побачити вкрай рідко.

Нагадаємо, що Джолі в чорному светрі і колготках в сіточку показала стрункі ноги: "як у моделі".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі з зухвалістю в погляді і без ліфчика блиснула пишними розмірами:"обожнюю це".

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