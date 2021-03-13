Стало відомо, як виглядає двоповерховий особняк відомої пари знаменитостей Юрія Горбунова і Катерини Осадчої

Як передає Politeka.net, в селищі Романівка недалеко від Конча Заспи під Києвом розташована ділянка не надто великою площею в 13 соток, на якому розмістився шикарний особняк зоряної пари. Про це повідомляється в програмі "Викриття" на телеканалі Кyiv Live (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Будинок Катерини Осадчої і Юрія Горбунова від чужих очей ховають два паркани, спокій мешканців береже воєнізована охорона і камери відеоспостереження. Крім цього на в'їзді в містечко знаменитостей стоїть КПП. Відео особняка було зроблено за допомогою квадрокоптера.

На 13 сотках Горбунів, на якого оформлений особняк, розмістив дві будівлі: двоповерховий особняк і гостьовий будиночок. У дворі також є гірки і гойдалки для їхнього маленького сина Івана. Будинки розташовані так, що залишається досить просторий дворик для відпочинку.

Відомо, що Осадча з Горбуновим живуть неподалік від особняка своїх кумів Потапа і Насті Каменських. Куми часто ходять один до одного в гості і проводять тематичні вечірки.

Всередині будинок Осадчої і Горбунова просторий, є дитяча кімната, камін і велика кухня.

Варто сказати, що журналісти з'ясували, подібні будиночки в селищі можна придбати як мінімум за 500 тисяч доларів.

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