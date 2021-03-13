Зірки стали виглядати не так, як в перших сезонах

46-річна актриса Олеся Железняк разом з відомою колегою Тетяною Кравченко з серіалу "Свати" вразили зовнішністю

Обидві артистки стали популярнішими після виходу зазначеного серіалу, передає Politeka.net. Железняк виконала роль Мітяя - Лариси Буханкіної, а Кравченко - Валюхи, дружини Івана Будька.

Кілька сезонів обидві радували шанувальників, в одному з останніх сезонів просто здивували зміненою зовнішністю.

В одній з фан-груп опублікували кадр з серіалу, в якому обидві постали в домашніх образах за столом. Вигляд у Лариси був заплаканим, а Валюха дивилася на неї з подивом.

"Язик мій - ворог мій, думала Лариса і продовжувала говорити ☺ ️



Доброго дня вам і гарних вихідних!) ",- написали автори поста.

Майже за годину пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Спасибі і вам весни і розквіту валюшка ви наша❤️❤️❤️❤️🔥😍", "❤️❤️🔥🔥Танечко, Дякую 😍 😍 😍 😍з Масляною вас!!!! Нехай весна принесе щастя і радість!!!🙌 ", "Я Оля, але він теж мій ворог, і я продовжую говорити❤️"," Як я із задоволенням дивлюся серіал Свати, як мені він подобається"," у Вас дуже хороший дует з Железняк і у Сватах, і в театрі👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олеся Железняк в одному з інтерв'ю, що в Білорусі, де проходили зйомки довгоочікуваного сьомого сезону, були відзняті майже всі серії, проте проект був припинений через карантин. Железняк зізналася, що поки не знає, коли чекати виходу нових "Сватів".

Шанувальники тим часом мріють побачити героїв, яких покажуть в молодості.

Нагадаємо, Валюха зі "Сватів" стала серйозною дамою.

Як повідомляла Politeka, Валюха зі "Сватів" розпустила коси.

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