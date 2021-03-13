Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром, захопила сміливим образом на прогулянці по Києву

На фото Міла здалася в чорній сукні з візерунками, а образ доповнила стильними окулярами, вушками і маленьким поясом на талії. Дівчина позувала на мосту, хвалячись розміром декольте, яке дійсно вражає. Пишний бюст так і випирав з такого вбрання, додаючи спеки кадру, хоча навколо можна побачити сніг. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вчора була зима, а вже сьогодні весна щосили!!! Бажаю багато хороших і сонячних днів попереду! Посміхнися, адже ти унікальний!!!",- написала Міла під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Люблю це", "чудова", "ти як завжди заряджаєш мене позитивною енергією", "красива фігура"," мила ти дуже класно виглядаєш мені подобається", " скоріше б літо і літній контент від чарівної україночки!", "Яка ж богиня на фото, це нереально красиво, мені подобається", "З таким бюстом - завжди спека!".

Ми писали, що відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала, як любить розслаблятися.

Міла зазначає, що плавання дуже добре позначається на самопочутті. настрій. а також допомагає розвантажити спину, особливо дівчатам з пишними формами.

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